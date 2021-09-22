Скобеева (Схоменко) Елена Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1962
Дата смерти22.09.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1962
Рождение ребёнка
10.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.09.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
22.09.2021