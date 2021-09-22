Скобеева (Схоменко) Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скобеева (Схоменко) Елена Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1962

Дата смерти

22.09.2021

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1941 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1962

Отец: Схоменко Юрий Петрович

Мать: Схоменко Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
10.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
22.09.2021
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