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Меркулов Алексей Емельянович

Место рождения

Ольховец

Дата рождения

31.03.1907

Дата смерти

17.03.1992

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1907

Отец: Меркулов Емельян Иудов(Иудович)

Мать: Меркулова Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова (Малышева) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
14.12.1935

Сын: Малышев Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Меркулова (Малышева) Мария Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.11.1952

Сын: Меркулов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Меркулова (Малышева) Мария Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.03.1992
Москва, город федерального значения Москва

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