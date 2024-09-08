Меркулов Алексей Емельянович
Место рожденияОльховец
Дата рождения31.03.1907
Дата смерти17.03.1992
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1935
Сын: Малышев Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Меркулова (Малышева) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
07.11.1952
Сын: Меркулов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Меркулова (Малышева) Мария Алексеевна
Смерть
17.03.1992