Солодянкина Устиния Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина Устиния Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Солодянкин Федор Агафонов

Отец ребёнка: Солодянкин Агафоник Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Агафоник Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790
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