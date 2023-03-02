Самойленко Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1928
Дата смерти06.08.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1952
Рождение ребёнка
06.03.1961
Рождение ребёнка
06.03.1961
Рождение ребёнка
05.10.1965
Рождение ребёнка
08.10.1969
Рождение ребёнка
27.01.1973
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно
Смерть
06.08.1980