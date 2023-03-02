Самойленко Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойленко Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1928

Дата смерти

06.08.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
06.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
06.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя Петровна

Рождение ребёнка
05.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя Петровна

Рождение ребёнка
08.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя Петровна

Рождение ребёнка
27.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

Смерть
06.08.1980
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