Малявкина (Назарова) Надежда
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1972
Дочь: Лазаревич Марина
Отец ребёнка: Малявкин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1975
Сын: Малявкин Павел
Отец ребёнка: Малявкин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1975
Сын: Малявкин Владимир
Отец ребёнка: Малявкин Алексей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно