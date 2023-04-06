Малявкина (Назарова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малявкина (Назарова) Надежда

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Место рождения

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
?.06.1972

Дочь: Лазаревич Марина

Отец ребёнка: Малявкин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1975

Сын: Малявкин Павел

Отец ребёнка: Малявкин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1975

Сын: Малявкин Владимир

Отец ребёнка: Малявкин Алексей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малявкин Алексей Павлович

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