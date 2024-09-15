Лютиков Георгий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛютиков Георгий Григорьевич

Лютиков Георгий Григорьевич

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

07.04.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1901

Отец: Лютиков Григорий Михайлович

Мать: Лютикова Параскева Петровна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 14_07.04.1901_крещение-08.04.1901 пол_М_ запись - 43 род. Георгий в село Брусенцево у крестьянин Лютиков Григорий Михайлов и законная жена Па... Показать все
Крещение
08.04.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 14_07.04.1901_крещение-08.04.1901 пол_М_ запись - 43 род. Георгий в село Брусенцево у крестьянин Лютиков Григорий Михайлов и законная жена Па... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.