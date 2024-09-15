Лютиков Георгий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения07.04.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 14_07.04.1901_крещение-08.04.1901 пол_М_ запись - 43 род. Георгий в село Брусенцево у крестьянин Лютиков Григорий Михайлов и законная жена Па... Показать все
Крещение
08.04.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 14_07.04.1901_крещение-08.04.1901 пол_М_ запись - 43 род. Георгий в село Брусенцево у крестьянин Лютиков Григорий Михайлов и законная жена Па... Показать все
Смерть
Неизвестно