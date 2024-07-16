Завойских Матвей Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗавойских Матвей Федорович

Завойских Матвей Федорович

avatar

Место рождения

Ульмоль по рч. Лепшур, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Завойских Федор

Мать: не указана

Ульмоль по рч. Лепшур, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завойских Вячеслав Матвеевич

Мать ребёнка: Завойских (Кунгурова) Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завойских (Кунгурова) Анна Павловна

Военная служба
Неизвестно
Участник Второй Мировой Войны / Великой Отечественной Войны (ВОВ)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алина Матвеевна

Мать ребёнка: Завойских (Кунгурова) Анна Павловна

Рождение ребёнка
01.10.1948

Сын: Завойских Вадим Матвеевич

Мать ребёнка: Завойских (Кунгурова) Анна Павловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.