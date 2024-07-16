Завойских Матвей Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Завойских Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завойских Вячеслав Матвеевич
Мать ребёнка: Завойских (Кунгурова) Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Участник Второй Мировой Войны / Великой Отечественной Войны (ВОВ)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алина Матвеевна
Мать ребёнка: Завойских (Кунгурова) Анна Павловна
Рождение ребёнка
01.10.1948
Сын: Завойских Вадим Матвеевич
Мать ребёнка: Завойских (Кунгурова) Анна Павловна
Смерть
Неизвестно