Анисья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Андреев

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Виноградова Екатерина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Андреев

Рождение ребёнка
1808

Сын: Анемподист Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Андреев

Анемподист Дмитриевич (1808 — ?) Род ился в семье пономаря Александровой пустыни Рыбинского уезда Дмитрия Андреевича. Обучался в Мологском приходском училище. С 1825 года — дьячок Петропавловской церк... Показать все
Смерть
Неизвестно

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