Анисья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Виноградова Екатерина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
1808
Сын: Анемподист Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Андреев
Анемподист Дмитриевич (1808 — ?) Род ился в семье пономаря Александровой пустыни Рыбинского уезда Дмитрия Андреевича. Обучался в Мологском приходском училище. С 1825 года — дьячок Петропавловской церк... Показать все
Смерть
Неизвестно