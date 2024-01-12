Комлева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлева Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
Около 1937 г.р.
Около 1939 г.р.

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1935

Сын: Комлев Юрий

Отец ребёнка: Комлев Николай

дер. Сосновка, Калязинский район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Комлев Анатолий

Отец ребёнка: Комлев Николай

Калязин, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Комлев Виктор

Отец ребёнка: Комлев Николай

Калязин, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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