Комлева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.03.1935
Сын: Комлев Юрий
Отец ребёнка: Комлев Николай
дер. Сосновка, Калязинский район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Комлев Анатолий
Отец ребёнка: Комлев Николай
Калязин, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1939
Сын: Комлев Виктор
Отец ребёнка: Комлев Николай
Калязин, Тверская область
Смерть
Неизвестно