Милованов Евгений Евгеньевич 14.08.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Милованов Евгений Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1940

Дата смерти

10.05.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1940

Отец: Милованов Евгений Гервасьевич

Мать: Милованова (Шоколенко) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
12.06.1964

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Москва, РСФСР, СССР
Смерть
10.05.2016
г. Москва, Российская Федерация
Похороны
Неизвестно
Химкинское кладбище

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