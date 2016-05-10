Милованов Евгений Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1940
Дата смерти10.05.2016
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
12.06.1964
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Москва, РСФСР, СССР
Смерть
10.05.2016
г. Москва, Российская Федерация
Похороны
Неизвестно
Химкинское кладбище