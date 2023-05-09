Мех Емельян Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888 ст.
Отец: Мех Василий Наумович
Мать: Мех Анна Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мех Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
24.09.1909 ст.
Дочь: (Мех) Пелагея Емельяновна
Мать ребёнка: Мех Наталья Григорьевна
Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
запись о рождении: ГААК, ф. 144, оп. 6, д. 1486, л. 137_об. - 138.
Смерть
Неизвестно