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Мех Емельян Васильевич

Место рождения

Крапивное, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888 ст.

Отец: Мех Василий Наумович

Мать: Мех Анна Иосифовна

Крапивное, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мех Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
24.09.1909 ст.

Дочь: (Мех) Пелагея Емельяновна

Мать ребёнка: Мех Наталья Григорьевна

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
запись о рождении: ГААК, ф. 144, оп. 6, д. 1486, л. 137_об. - 138.
Смерть
Неизвестно

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