Прохоренкова (Харитонова) Зинаида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоренкова (Харитонова) Зинаида Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1941

Дата смерти

16.09.1916

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1941

Отец: Харитонов Дмитрий Леонтьевич

Мать: Харитонова Юлия Филипповна

Рождение ребёнка
29.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прохоренков Владимир Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоренков Владимир Егорович

Смерть
16.09.1916
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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