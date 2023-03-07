Прохоренкова (Харитонова) Зинаида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1941
Дата смерти16.09.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1941
Рождение ребёнка
29.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прохоренков Владимир Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.1916
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область