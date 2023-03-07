Мухачев Ермил (Ермилко) Исаков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухачев Ермил (Ермилко) Исаков

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Место рождения

дер. Матюшки Лузянина, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

После 1684

Пол

Мужской

Отец

Около 1654 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Мухачев Исак (Исачко) Михайлов

Мать: не указана

дер. Матюшки Лузянина, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Матюшки Лузянина, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1684
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