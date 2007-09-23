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Тасбулатова Галина Шарипбек

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1955

Отец: Тасбулатов Шарипбек (Шарип)

Мать: Боженкова Анисья Пантелеймоновна

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