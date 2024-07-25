(Николаева) Настасья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Николаева) Настасья Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1886

Сын: Николаев Василий Петрович

Отец ребёнка: Николаев\\Волдырев? Петр Николаевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Павел Петрович

Отец ребёнка: Николаев\\Волдырев? Петр Николаевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Федор Петрович

Отец ребёнка: Николаев\\Волдырев? Петр Николаевич

Рождение ребёнка
11.09.1898

Сын: Николаев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Николаев\\Волдырев? Петр Николаевич

Рождение ребёнка
16.08.1901

Сын: Николаев Андрей Петрович

Отец ребёнка: Николаев\\Волдырев? Петр Николаевич

Смерть
Неизвестно

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