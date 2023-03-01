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Горячева Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1883

Дата смерти

Не указана

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1883

Отец: Горячева Михаил Матвеевич

Мать: - Анна Николаевна

Рождение ребёнка
16.10.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
11.07.1906

Дочь: Сидорова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Сидоров Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
05.10.1913

Сын: Сидоров Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Сидоров Василий Яковлевич

Смерть
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