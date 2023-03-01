Горячева Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1883
Дата смертиНе указана
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1883
Отец: Горячева Михаил Матвеевич
Мать: - Анна Николаевна
Рождение ребёнка
16.10.1904
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоров Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
11.07.1906
Дочь: Сидорова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Сидоров Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
05.10.1913
Сын: Сидоров Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Сидоров Василий Яковлевич
Смерть