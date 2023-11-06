Плотников Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1881
Дата смерти?.10.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1881
Рождение ребёнка
03.09.1903
Дочь: Плотникова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Плотникова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Плотников Сергей Александрович
Мать ребёнка: Плотникова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Плотников Александр Александрович
Мать ребёнка: Плотникова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Плотникова Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Плотникова Елена Андреевна
Смерть
?.10.1923
Сия, Пинежский муниципальный район, Архангельская область