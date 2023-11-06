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Плотников Александр Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1881

Дата смерти

?.10.1923

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1881

Отец: Плотников Фёдор Иванович

Мать: Плотникова Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
03.09.1903

Дочь: Плотникова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Плотникова Елена Андреевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Плотников Сергей Александрович

Мать ребёнка: Плотникова Елена Андреевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Плотников Александр Александрович

Мать ребёнка: Плотникова Елена Андреевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Плотникова Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Плотникова Елена Андреевна

Смерть
?.10.1923
Сия, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
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