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Плигин Михаил Иванович

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Место рождения

Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плигин Павел

Мать ребёнка: Петелина Олимпиада Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плигин Василий

Мать ребёнка: Петелина Олимпиада Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плигина Клавдия

Мать ребёнка: Петелина Олимпиада Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петелина Олимпиада Михайловна

Смерть
1953
Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область
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