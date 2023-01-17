Плигин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плигин Павел
Мать ребёнка: Петелина Олимпиада Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плигин Василий
Мать ребёнка: Петелина Олимпиада Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плигина Клавдия
Мать ребёнка: Петелина Олимпиада Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953