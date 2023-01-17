Марфа Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиДо 1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Михаил Акимов
Мать: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Андреев Яков
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Богатырев (романов) Степан Яковлев
Отец ребёнка: Андреев Яков
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Яковлев Арсений
Отец ребёнка: Андреев Яков
Рождение ребёнка
22.04.1858
Сын: Романов (богатырев) Яков Яковлев
Отец ребёнка: Андреев Яков
Смерть
До 1870