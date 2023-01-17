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Марфа Михайлова

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Место рождения

Дягилево, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

До 1870

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Михаил Акимов

Мать: Дарья Петрова

Дягилево, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Андреев Яков

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Богатырев (романов) Степан Яковлев

Отец ребёнка: Андреев Яков

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Яковлев Арсений

Отец ребёнка: Андреев Яков

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.04.1858

Сын: Романов (богатырев) Яков Яковлев

Отец ребёнка: Андреев Яков

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1870
Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
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