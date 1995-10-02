Алесеева (Попова) Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алесеева (Попова) Татьяна Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1916

Дата смерти

02.10.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1939

Сын: Алексеев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Алексеев Николай Михайлович

Могутово, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.02.1949

Сын: Алексеев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Алексеев Николай Михайлович

Могутово, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Алексеев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Алексеев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Алексеев Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Николай Михайлович

Смерть
02.10.1995
Могутово, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
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