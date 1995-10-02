Алесеева (Попова) Татьяна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1916
Дата смерти02.10.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1939
Сын: Алексеев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Алексеев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
13.02.1949
Сын: Алексеев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Алексеев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Алексеев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Алексеев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Алексеев Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.1995