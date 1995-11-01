Мовлетдинов Рашит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мовлетдинов Рашит

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.11.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.11.1995
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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