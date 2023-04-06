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Клуйшо Наталья Чеславовна

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Место рождения

Скобровка, Пуховичский район, Минская область

Дата рождения

25.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1957

Отец: Клуйша Чеслав Эдуардович

Мать: Ситник Галина Михайловна

Скобровка, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
07.10.1984

Дочь: Шелестович Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Шелестович Виктор Александрович

Рождение ребёнка
30.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шелестович Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелестович Виктор Александрович

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