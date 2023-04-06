Клуйшо Наталья Чеславовна
Место рождения
Дата рождения25.11.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1957
Отец: Клуйша Чеслав Эдуардович
Мать: Ситник Галина Михайловна
Рождение ребёнка
07.10.1984
Дочь: Шелестович Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Шелестович Виктор Александрович
Рождение ребёнка
30.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шелестович Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно