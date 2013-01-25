Шацких Леонид Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1954
Дата смерти25.01.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шацких Дмитрий Леонидович
Мать ребёнка: Шацких Людмила Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
25.01.2013