Шацких Леонид Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шацких Леонид Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1954

Дата смерти

25.01.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шацких Дмитрий Леонидович

Мать ребёнка: Шацких Людмила Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шацких Людмила Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шацких Людмила Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шацких Людмила Александровна

Смерть
25.01.2013
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