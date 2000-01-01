Соловьев Евмений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Соловьев Автоном
Мать ребёнка: Соловьева Матрона
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Соловьев Василий
Мать ребёнка: Соловьева Матрона
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Соловьев Яков
Мать ребёнка: Соловьева Матрона
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Соловьев Егор
Мать ребёнка: Соловьева Матрона
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Соловьев Максим
Мать ребёнка: Соловьева Матрона
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Соловьев Степан
Мать ребёнка: Соловьева Матрона
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Соловьев Яков
Мать ребёнка: Соловьева Матрона
Смерть
Неизвестно