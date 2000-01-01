Соловьев Евмений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Евмений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1844 г.р.
Около 1849 г.р.
Около 1852 г.р.
Около 1863 г.р.
Около 1865 г.р.
Около 1874 г.р.

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Соловьев Автоном

Мать ребёнка: Соловьева Матрона

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Соловьев Василий

Мать ребёнка: Соловьева Матрона

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Соловьев Яков

Мать ребёнка: Соловьева Матрона

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Соловьев Егор

Мать ребёнка: Соловьева Матрона

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Соловьев Максим

Мать ребёнка: Соловьева Матрона

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Соловьев Степан

Мать ребёнка: Соловьева Матрона

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Соловьев Яков

Мать ребёнка: Соловьева Матрона

Смерть
Неизвестно
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