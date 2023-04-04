Коваль Артём Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти25.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваль Дмитрий
Мать ребёнка: Коваль Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коваль Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коваль Надежда Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваль Надежда Федоровна
Смерть
25.07.1942