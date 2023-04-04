Коваль Артём Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Артём Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

25.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваль Дмитрий

Мать ребёнка: Коваль Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коваль Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коваль Надежда Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль Надежда Федоровна

Смерть
25.07.1942
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