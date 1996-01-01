Грищенко - Меркулова Серафима Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1977
ПолЖенский
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1977
Рождение ребёнка
1996
Отец ребёнка: Грищенко Антон Игоревич
Рождение ребёнка
2001
Отец ребёнка: Грищенко Антон Игоревич
Рождение ребёнка
2003
Дочь: Грищенко Крестина Антоновна
Отец ребёнка: Грищенко Антон Игоревич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан