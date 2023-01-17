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(Медведева) Ирина Васильевна

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Место рождения

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.03.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1883 ст.

Отец: Медведев Василий Емельянович

Мать: Медведева Евдокия Ивановна

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
03.04.1883 ст.
Александровка, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись Ж26, фото 0009 Восприемники: Деревни Удобновка крестьянин Арсений Иванович и крестьянская жена Евдокия Мар(ты)?новна
Смерть
Неизвестно
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