(Медведева) Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рождения29.03.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1883 ст.
Крещение
03.04.1883 ст.
Александровка, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись Ж26, фото 0009 Восприемники: Деревни Удобновка крестьянин Арсений Иванович и крестьянская жена Евдокия Мар(ты)?новна
Смерть
Неизвестно