Сыромятников Фёдор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1893
Дочь: (Сыромятникова) Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Сыромятникова Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.10.1895
Сын: Сыромятников Ефим Фёдорович
Мать ребёнка: Сыромятникова Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.02.1900
Сын: Сыромятников Фёдор Фёдорович
Мать ребёнка: Сыромятникова Марфа Дмитриевна
Смерть
Неизвестно