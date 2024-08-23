Сыромятников Фёдор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыромятников Фёдор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыромятникова Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.12.1893

Дочь: (Сыромятникова) Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Сыромятникова Марфа Дмитриевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1895

Сын: Сыромятников Ефим Фёдорович

Мать ребёнка: Сыромятникова Марфа Дмитриевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.02.1900

Сын: Сыромятников Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Сыромятникова Марфа Дмитриевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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