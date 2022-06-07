Егорова (Долбенёва) Елизавета Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Долбенёва) Елизавета Фёдоровна

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Место рождения

Кёршинские Борки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

28.07.1936

Дата смерти

07.06.2022

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1936

Отец: Долбенёв Фёдор Павлович

Мать: Долбенёва Варвара Васильевна

Кёршинские Борки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Образование
По 1958
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Техникум
Бракосочетание
1958

Муж: Егоров Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
02.12.1960

Сын: Егоров Олег Юрьевич

Отец ребёнка: Егоров Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
09.07.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Юрий Николаевич

Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.06.2022
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