Егорова (Долбенёва) Елизавета Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения28.07.1936
Дата смерти07.06.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1936
Образование
По 1958
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Техникум
Бракосочетание
1958
Рождение ребёнка
02.12.1960
Сын: Егоров Олег Юрьевич
Отец ребёнка: Егоров Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
09.07.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Юрий Николаевич
Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.06.2022