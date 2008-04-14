Вершинин Александр Федорович
Место рожденияВологодская область, Россия
Дата рождения1903
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская область, Россия
Рождение ребёнка
07.08.1938
Дочь: Смирнова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Вершинина Анастасия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Причина смерти: пропал безвести