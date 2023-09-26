Люсина (Лобанова) Александра Евграфовна
Место рождения
Дата рождения14.05.1912
Дата смерти18.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.10.44
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Китаев Иван Федорович
Рождение
14.05.1912
Бракосочетание
20.02.1933
Рождение ребёнка
28.10.1933
Дочь: Люсина Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Люсин Николай Павлович
Бракосочетание
31.10.1940
Смерть
18.12.1984