Люсина (Лобанова) Александра Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люсина (Лобанова) Александра Евграфовна

Место рождения

Михеево, Буйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

14.05.1912

Дата смерти

18.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.10.44

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Китаев Иван Федорович

Рождение
14.05.1912

Отец: Лобанов Евграф Тимофеевич

Мать: Лобанова Мария Григорьевна

Михеево, Буйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
20.02.1933

Муж: Люсин Николай Павлович

Рождение ребёнка
28.10.1933

Дочь: Люсина Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Люсин Николай Павлович

Бракосочетание
31.10.1940

Муж: Китаев Иван Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
18.12.1984
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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