Мосунова Феодора Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосунова Феодора Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

После 1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Пелагея Вуколова

Отец ребёнка: Мосунов Вукол Игнатьев

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Анастасия Вуколова

Отец ребёнка: Мосунов Вукол Игнатьев

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Мосунов Иван Вуколов

Отец ребёнка: Мосунов Вукол Игнатьев

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Агафья Вуколова

Отец ребёнка: Мосунов Вукол Игнатьев

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Улита Вуколова

Отец ребёнка: Мосунов Вукол Игнатьев

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосунов Вукол Игнатьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1802
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