Мосунова Феодора Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиПосле 1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Пелагея Вуколова
Отец ребёнка: Мосунов Вукол Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Анастасия Вуколова
Отец ребёнка: Мосунов Вукол Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Мосунов Иван Вуколов
Отец ребёнка: Мосунов Вукол Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Агафья Вуколова
Отец ребёнка: Мосунов Вукол Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Улита Вуколова
Отец ребёнка: Мосунов Вукол Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1802