Мария Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Анисимова

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Степанида Маркова

Отец ребёнка: Марк Назаров

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Матрона Маркова

Отец ребёнка: Марк Назаров

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марк Назаров

Смерть
Неизвестно
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