Мария Анисимова
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Степанида Маркова
Отец ребёнка: Марк Назаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Матрона Маркова
Отец ребёнка: Марк Назаров
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марк Назаров
Смерть
Неизвестно