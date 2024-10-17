Марфа Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Силаминида Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Яковлев
Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1830
Сын: Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Яковлев
Смерть
Неизвестно