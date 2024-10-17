Марфа Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Яковлев

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Силаминида Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Яковлев

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1830

Сын: Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Яковлев

Смерть
Неизвестно

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