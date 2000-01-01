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Анастасия
Анастасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Маркус
Мать
Ярослава
Дети
Александр
Артём
Егор
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Маркус
Мать:
Ярослава
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Артём
Отец ребёнка:
Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Александр
Отец ребёнка:
Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Егор
Отец ребёнка:
Сергей
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