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Симдянкина Надежда Кузьминична
Симдянкина Надежда Кузьминична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1958
Пол
Женский
Отец
Симдянкин Кузьма Михайлович
1917 г.р.
Мать
Александра
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец:
Симдянкин Кузьма Михайлович
Мать:
Александра
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