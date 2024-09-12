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Бархатов Антон Михаилов

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Место рождения

Бархатово, Иркутский округ, Сибирский край

Дата рождения

03.01.1896 ст.

Дата смерти

20.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1896 ст.

Отец: Бархатов Михаил Андреев

Мать: Бархатова Александра Абрамова

Бархатово, Иркутский округ, Сибирский край
Фонд 50, опись 9, дело 1470, запись о рождении 2. Иркутский архив
Бракосочетание
07.05.1917 ст.

Жена: Бархатова (Черепанова) Мария Фёдорова

Бархатово, Иркутский округ, Сибирский край
Фонд 50, опись 9, дело 1557, запись о браке 5, Иркутский архив
Рождение ребёнка
23.01.1939

Сын: Бархатов Анатолий Антонович

Мать ребёнка: Бархатова (Черепанова) Мария Фёдорова

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Смерть
20.05.1959

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