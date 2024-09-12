Бархатов Антон Михаилов
Место рождения
Дата рождения03.01.1896 ст.
Дата смерти20.05.1959
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1896 ст.
Фонд 50, опись 9, дело 1470, запись о рождении 2. Иркутский архив
Бракосочетание
07.05.1917 ст.
Фонд 50, опись 9, дело 1557, запись о браке 5, Иркутский архив
Рождение ребёнка
23.01.1939
Сын: Бархатов Анатолий Антонович
Мать ребёнка: Бархатова (Черепанова) Мария Фёдорова
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Смерть
20.05.1959