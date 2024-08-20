Зяблицев Артемий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗяблицев Артемий Николаевич

Зяблицев Артемий Николаевич

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

11.11.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Кировская область, деревня Чагино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зяблицева Анна Павловна

Рождение ребёнка
11.07.1961 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зяблицева Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
Братск, город Братск, Иркутская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.