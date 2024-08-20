Зяблицев Артемий Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.11.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Кировская область, деревня Чагино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зяблицева Анна Павловна
Рождение ребёнка
11.07.1961 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зяблицева Анна Павловна
Смерть
Неизвестно
Братск, город Братск, Иркутская область