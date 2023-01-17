Петров Герасим Козмин
Место рождения
Дата рождения04.03.1838
Дата смерти11.03.1842
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1838
Крещение
07.03.1838
воспреемник - удельный крестьянин Максим Иванов Петров и удельного крестьянина Григорья Яфимова Медвединова жена Феодосья Гаврилова | Казанская церковь
Смерть
11.03.1842
Причина смерти: от духоты
Похороны
13.03.1842
на отведенном кладбище при Казанской церкви