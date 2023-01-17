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Петров Герасим Козмин

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.03.1838

Дата смерти

11.03.1842

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1838

Отец: Петров (тенетов) Кузьма Иванов

Мать: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
07.03.1838
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник - удельный крестьянин Максим Иванов Петров и удельного крестьянина Григорья Яфимова Медвединова жена Феодосья Гаврилова | Казанская церковь
Смерть
11.03.1842
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от духоты
Похороны
13.03.1842
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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