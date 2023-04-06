Прасолова (Маслова) Татиана Данилова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1899
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.03.1910 ст.
Сын: Прасолов Абрамов Алексей Семенов
Отец ребёнка: Прасолов Абрамов Семен Федорович
Смерть
Неизвестно