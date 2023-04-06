Прасолова (Маслова) Татиана Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасолова (Маслова) Татиана Данилова

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1881 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
31.10.1899

Муж: Прасолов Абрамов Семен Федорович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.03.1910 ст.

Сын: Прасолов Абрамов Алексей Семенов

Отец ребёнка: Прасолов Абрамов Семен Федорович

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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