Красносельская (Горицкая) Александра Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красносельская (Горицкая) Александра Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

После 1867

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1843

Муж: Красносельский Иоасаф Петров

Супруг(-а): Иоасаф Петрович Красносельский
Рождение ребёнка
24.01.1844

Сын: Красносельский Василий Иоасафов

Отец ребёнка: Красносельский Иоасаф Петров

Красносельский Василий Иоасафович (1844 — ?) Родился 24 января 1844 года в семье дьякона Троицкой церкви Норского посада Ярославского уезда Иоасафа Красносельского. Обучался в Ярославском духовном учи... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1847

Дочь: Морева (Красносельская) Катерина Иосафовна

Отец ребёнка: Красносельский Иоасаф Петров

ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда... Показать все
Рождение ребёнка
1850

Сын: Красносельский Николай Иоасафович

Отец ребёнка: Красносельский Иоасаф Петров

Красносельский Николай Иоасафович (1856 — ?) Родился в семье дьякона Троицкой церкви Норского посада Ярославского уезда Иоасафа Красносельского. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Священник села ... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1852

Дочь: (Красносельская) Мария Иоасафовна

Отец ребёнка: Красносельский Иоасаф Петров

Рождение ребёнка
1860

Сын: Красносельский Павел Иоасафович

Отец ребёнка: Красносельский Иоасаф Петров

Смерть
После 1867

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