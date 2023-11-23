Красносельская (Горицкая) Александра Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиПосле 1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1843
Супруг(-а): Иоасаф Петрович Красносельский
Рождение ребёнка
24.01.1844
Сын: Красносельский Василий Иоасафов
Отец ребёнка: Красносельский Иоасаф Петров
Красносельский Василий Иоасафович (1844 — ?) Родился 24 января 1844 года в семье дьякона Троицкой церкви Норского посада Ярославского уезда Иоасафа Красносельского. Обучался в Ярославском духовном учи... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1847
Дочь: Морева (Красносельская) Катерина Иосафовна
Отец ребёнка: Красносельский Иоасаф Петров
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда... Показать все
Рождение ребёнка
1850
Сын: Красносельский Николай Иоасафович
Отец ребёнка: Красносельский Иоасаф Петров
Красносельский Николай Иоасафович (1856 — ?) Родился в семье дьякона Троицкой церкви Норского посада Ярославского уезда Иоасафа Красносельского. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Священник села ... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1852
Дочь: (Красносельская) Мария Иоасафовна
Отец ребёнка: Красносельский Иоасаф Петров
Рождение ребёнка
1860
Сын: Красносельский Павел Иоасафович
Отец ребёнка: Красносельский Иоасаф Петров
Смерть
После 1867