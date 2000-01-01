Швейцер (Schweitzer) Иосиф (Josephus)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1729
Жена: Бергер Катарина
Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Швейцер Иосиф
Мать ребёнка: Бергер Катарина
Смерть
Неизвестно