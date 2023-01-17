Нелюбина Мария Родионовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1783 ст.
Отец: Нелюбин Родион -
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1801
Бракосочетание
02.11.1801
Рождение ребёнка
13.10.1808 ст.
Сын: Сагадакова Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Сагадаков Василий Степанович
Рождение ребёнка
24.04.1811 ст.
Сын: Сагадаковых Яков Васильевич
Отец ребёнка: Сагадаков Василий Степанович
Рождение ребёнка
16.09.1815 ст.
Дочь: Сагадакова Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: Сагадаков Василий Степанович
Смерть
Неизвестно