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Нелюбина Мария Родионовна

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Место рождения

Чучи, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783 ст.

Отец: Нелюбин Родион -

Мать: не указана

Чучи, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
02.11.1801

Муж: Сагадаков Василий Степанович

Бракосочетание
02.11.1801

Муж: Сагадаков Василий Степанович

Рождение ребёнка
13.10.1808 ст.

Сын: Сагадакова Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Сагадаков Василий Степанович

Матвеевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1811 ст.

Сын: Сагадаковых Яков Васильевич

Отец ребёнка: Сагадаков Василий Степанович

Матвеевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1815 ст.

Дочь: Сагадакова Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: Сагадаков Василий Степанович

Матвеевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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