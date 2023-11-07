Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митроченко Михаил Никитич

Отец ребёнка: Митроченко Никита Петрович

Есеновичи, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митроченко Виктор Никитич

Отец ребёнка: Митроченко Никита Петрович

Есеновичи, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митроченко Валентина Никитична

Отец ребёнка: Митроченко Никита Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митроченко Никита Петрович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Митроченко Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Митроченко Никита Петрович

Есеновичи, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Митроченко Зинаида Никитична

Отец ребёнка: Митроченко Никита Петрович

Москва, город федерального значения Москва

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