Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митроченко Михаил Никитич
Отец ребёнка: Митроченко Никита Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митроченко Виктор Никитич
Отец ребёнка: Митроченко Никита Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митроченко Валентина Никитична
Отец ребёнка: Митроченко Никита Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Митроченко Прасковья Никитична
Отец ребёнка: Митроченко Никита Петрович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Митроченко Зинаида Никитична
Отец ребёнка: Митроченко Никита Петрович