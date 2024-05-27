Прокопьев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьев Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопьев Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Дурницына (Прокопьева) Мария Павловнна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Солодовникова (Прокопьева) Анисья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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