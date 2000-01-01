Садрицкий Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадрицкий Михаил Александрович

Садрицкий Михаил Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Садрицкий Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Садрицкая Тамара Семеновна

Рождение ребёнка
23.02.1956

Сын: Садрицкий Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Садрицкая Тамара Семеновна

Рождение ребёнка
08.09.1959

Сын: Садрицкий Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Садрицкая Тамара Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садрицкая Тамара Семеновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close