Садрицкий Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Сын: Садрицкий Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Садрицкая Тамара Семеновна
Рождение ребёнка
23.02.1956
Сын: Садрицкий Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Садрицкая Тамара Семеновна
Рождение ребёнка
08.09.1959
Сын: Садрицкий Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Садрицкая Тамара Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно