Мамаева (Мамаева) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барейчева (Мамаева) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Мамаев Василий (Дигунай) Дигунай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Мамаев Василий (Дигунай) Дигунай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мамаев Василий (Дигунай) Дигунай