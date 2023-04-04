Козлова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1910
Дочь: Магдеева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Козлов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Козлов Иван
Смерть
Неизвестно