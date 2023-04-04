Козлова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1910

Дочь: Магдеева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Козлов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Козлов Иван

Смерть
Неизвестно
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