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Кравченко Владимир Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Кравченко Георгий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Вилисова (Кравченко) Галина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кравченко) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Вилисова (Кравченко) Галина Викторовна

Смерть
Неизвестно

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