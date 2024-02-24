Кравченко Владимир Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Кравченко Георгий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Вилисова (Кравченко) Галина Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кравченко) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Вилисова (Кравченко) Галина Викторовна
Смерть
Неизвестно