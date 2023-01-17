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Василий Афанасьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Отец

1695 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1736 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Афонасий Максимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Антон Васильев

Мать ребёнка: Дарья Родионова

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Дарья Родионова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Федор Васильев

Мать ребёнка: Дарья Родионова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Борис Васильев

Мать ребёнка: Дарья Родионова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Петр Васильев

Мать ребёнка: Дарья Родионова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Гавриил Васильев

Мать ребёнка: Дарья Родионова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Дарья Родионова

1775
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Родионова

Смерть
1793
Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
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