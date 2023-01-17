Василий Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Афонасий Максимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Антон Васильев
Мать ребёнка: Дарья Родионова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Дарья Родионова
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1764
Сын: Федор Васильев
Мать ребёнка: Дарья Родионова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Борис Васильев
Мать ребёнка: Дарья Родионова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Петр Васильев
Мать ребёнка: Дарья Родионова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Гавриил Васильев
Мать ребёнка: Дарья Родионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Дарья Родионова
1775
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Родионова
Смерть
1793
Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область